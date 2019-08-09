Особливості та переваги курсів англійської мови від Чикага

Для розширення кругозору або для розвитку бізнесу на міжнародному рівні знання англійської мови просто необхідно. Воно знадобиться і для любителів закордонних поїздок. Школа Чикага надає таку можливість, як вивчення англійської мови в СПб.

Чикага – це курси англійської мови в Санкт Петербурзі, ціни навчання на яких влаштують всіх бажаючих. Ця школа швидко завоювала заслужену популярність не лише міцними знаннями та навичками, набутими курсантами. Вона залучає своїх слухачів сучасною методикою навчання. А курси англійської мови в СПб, ціни на які доступні всім – додатковий аргумент на користь їх відвідування.

Особливості курсів Чикага

При відвідуванні вищезазначеної школи вивчення англійської мови в Санкт Петербурзі, вам не загрожує зіткнення з приниженням у вигляді негативної оцінки або критичних зауважень. Подібні методи роботи неприпустимі у цьому закладі. Вони не тільки принижують людську гідність і знижують самооцінку курсантів. Вони можуть суттєво загальмувати сам процес засвоєння нових знань і навичок.

Це школа навчання англійської, побудована на зовсім інших принципах. Програми навчання розроблені у відповідності з рекомендаціями кращих британських лінгвістів з Оксфорда і Кембриджа. Вони поєднуються з використанням позитивного настрою самого учня і доброзичливої атмосфери занять.

Особливістю курсів є доповнення фундаментальної програми Oxford English File новітньою програмою emotioNess. Вона побудована на синтезі лінгвістики і психології. Психологічний аспект полягає у формуванні позитивно зарядженої атмосфері на заняттях.

Тому серед слухачів курсів можна зустріти дітей різних вікових категорій, підлітків-тінейджерів, ділових людей, домогосподарок, студентів і пенсіонерів. Їх усіх об’єднує бажання розширити межі свого спілкування. А курси лише полегшують їм цей шлях.

Для різних груп розроблені різні варіанти курсів:

для дітей у віці 6-8 років;

дітям 7 – 12 років;

для підлітків (діти старше 12 років);

для дорослих;

спеціальний курс корпоративного мови.

Кожний варіант включає групові заняття та розмовний практикум. Невеликі групи дозволяють викладачам приділяти достатньо уваги кожному студенту. Помилки та труднощі не піддаються критиці, а виправляються. А живе спілкування – кращий стимул до оволодіння новими знаннями.

Тарифи та умови занять

Важливим питанням є питання вартості навчання. Школа Чикага не ставить питання про гроші на перше місце. Головне – допомогти людині, яка бажає отримати нові знання.

Тому ціни за навчання дуже демократичні. Школа застосовує систему бонусів та знижок. Вона бере участь у різних соціальних проектах.

Навчання англійської швидке і ефективне. Якщо після 80% навчального періоду студент не засвоїв матеріал, його не лають. Він отримує можливість пройти ще раз цей курс безкоштовно.

Найкращим стимулом для ефективного навчання є цілі самих учнів. Такими можуть бути наступні мотиви:

успішне засвоєння шкільної програми та складання іспитів;

комфортне подорож за кордоном;

впевнене спілкування з однолітками або діловими партнерами із зарубіжжя;

отримання престижної посади та розвиток ділової кар’єри.

Запишіться на курси Чикага і здійсніть свою мету в реальність. А фахівці школи завжди готові вам в цьому допомогти.