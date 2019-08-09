Літні канікули на Алясці: рибалка з ведмедями і клаймбинг по льодовиках

Тут ти зі світанком виїжджаєш на хайкінг по льодовиках, після ганяєш на баггі і сплавляешься по гірській річці, а ввечері встигаєш проїхати 400 км до наступної точки свого маршруту. Аляска — це круті пригоди на Дикому Півночі!

Як розважитися?

Влаштувати хайкінг по льодовику Матанушка

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

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Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Замерзлої води на Алясці предостатньо, звідси і всі активності, пов’язані з льодом: хайкинги, треккинги, клаймбинги і пр. Якщо до цього альпіністів ви бачили тільки в кіно, і як такого досвіду сходження немає, можна спробувати хайкінг. Надягаєте кішки і йдете з інструкторами на місце старту, звідки починається маршрут. Наша група ходила по льодовику Матанушка. Набір висоти невеликий, так що справляться навіть новачки і непідготовлені туристи. Кількість учасників — до 20 осіб, при цьому з вами йдуть 2 інструктора.

… і клаймбинг по Exit Glacier

А ось більш досвідченим мандрівникам раджу клаймбинг по льодовику Exit Glacier. Ця активність високої складності. Всім учасникам (команді до 6 осіб) видають професійні кішки і черевики, групу супроводжують два інструктори. Під час проходження маршруту ми в буквальному сенсі лізли по стінах гігантського айсберга, а по дорозі зустрічалися глибокі тріщини і ущелини, в які було легко провалитися. Але якщо дотримувати всі запобіжні заходи та слухати команди інструктора, з вами нічого поганого не трапиться. В деяких зонах льодовика взагалі безпечно, так що можна кинути речі і перевести дух, а ще — зробити селфи в касці і з почервонілим носом.

Нарахувати 26 айсбергів в затоці Принца Вільяма

Ще одна must do активність на Алясці — екскурсія по красивій бухті Принца Вільяма. Ось де ви настільки близько подплываете до айсбергів, що можете розглянути, як лід переливається на сонці.

Круїз розрахований на цілий день: наша команда стартувала в 10 ранку, а повернулася близько 5 годин вечора. Під час екскурсії ми пливли повз льодовиків і засніжених вершин. Бачили зграї дельфінів, а ще — морських котиків і видр, розвалених прямо на величезних брилах. Ми робили 2 висадки на островах, а коли капітан помічав живність, зупинялися просто посеред бухти. Так ми розглянули ферму з розведення лосося і смішних тупиків, що гойдаються на хвилях. Так, на Алясці теж можна зустріти цих незграбних пташок, хоча найбільше їх мешкає в Ісландії.

Порибалити в компанії ведмедів

Навіть якщо рибалка — не ваша історія, спробувати така розвага однозначно варто. Ми ловили лосося, і це було дуже прикольно — риба клювала кожні 5 хвилин. Так що навіть у самих байдужих учасників прокинувся азарт.

Спійманий улов вам почистять і запропонують приготувати. А якщо не хочете, можете забрати з собою, як зробили наші хлопці. Але найцікавіше далі — скелетами риб дозволяють годувати ведмедів. За словами гіда, таке частування тваринам дуже подобається.

Ведмеді — класні, взагалі не звертають уваги на людей і займаються своїми справами. Ми бачили трьох віком 4-5 років. Типові тінейджери: робили шкоду, рилися мордами в грязі, намагаючись дістати собі на обід рибу.

Скупатися в льодовиковому озері

На Алясці найбільше хочеться закинути рюкзак на спину і відправитися досліджувати Дикий Північ: його неможливо красиву природу з звивистими гірськими стежками і гігантськими льодовиками. Так зробила і наша група, влаштувавши 17 – кілометровий трекінг по стежці Кроу-Пас.

На зворотному шляху ми згорнули до льодовикового озера. Температура води в ньому була 2-3°C, але наших мандрівників це не зупинило! Троє, включаючи мене, полізли купатися. Відчуття незвичні: тіло поколює і ломить кістки. Але після купання відчуваєш себе на 100 відсотків перезагруженным.

Пролетіти над нацпарком Деналі

На Алясці потрібно побачити найвищу точку Північної Америки. Розташована знаменита вершина Деналі в центрі однойменного національного парку. Це 6 190 м над рівнем моря. Туди команда bodotravel летіла на Cessna — маленькому літаку легкої конструкції.

Під час польоту ми бачили «косичковые річки, долини, кольорові гори, які зовсім недавно утворилися. А в кінці пронеслися над льодовиком Деналі, приземлившись в Кантишне. Вся активність тривала приблизно 40 хвилин. Цього часу цілком вистачило, щоб розглянути головні краси північного парку.

Їжа та проживання

Аляска — рай для любителів морепродуктів. Під час експедиції нашим сніданком, обідом і вечерею були свіжий лосось і палтус, а ще — королівські креветки, гребінці, запечені в беконі, і величезні крабові лапи.

Ще одна фішка північного штату — це пікніки на природі. Майже скрізь, де ми жили, були зони для чілла. Здорово після насиченого екскурсіями дня зібратися разом на задньому дворі лоджа, розвести багаття і смажити сосиски або маршмеллоу. Атмосфера, як у справжньому американському кіно.

Взагалі, плануючи експедицію на Аляску, ми навмисно не бронювали номери у стандартних готелях. Адже набагато краще жити де-небудь у гірському котеджі або в лісі: жувати крабову лапу, насолоджуючись видом на Деналі або сидіти біля багаття, спілкуючись з іншими мандрівниками.

Лайфхаки для мандрівників

Бронювати житло і квитки потрібно мінімум за рік : у сезон на Аляску приїжджають близько 2 млн мандрівників. Всі номери в готелі дуже швидко розбирають, залишається тільки проживання в наметах або караванах.

житло і квитки потрібно : у сезон на Аляску приїжджають близько 2 млн мандрівників. Всі номери в готелі дуже швидко розбирають, залишається тільки проживання в наметах або караванах.

Подорож в групі обійдеться дешевше. Плюс, якщо ви вибираєте тур, професійні турлидеры подбають про супроводі російськомовного гіда і активній програмі розваг.

Плюс, якщо ви вибираєте тур, професійні турлидеры подбають про супроводі російськомовного гіда і активній програмі розваг.

Якщо плануєте поїздку на літо, враховуйте особливості місцевого клімату. Вранці і ввечері буває прохолодно, потрібно одягатися тепліше. Зате вдень температура повітря піднімається до 28°C, і тут в саму пору будуть шорти, футболка і сонцезахисний крем.

Вранці і ввечері буває прохолодно, потрібно одягатися тепліше. Зате вдень температура повітря піднімається до 28°C, і тут в саму пору будуть шорти, футболка і сонцезахисний крем.

Обов’язково орендуйте автомобіль , щоб покататися по тунелю Андерсона і Річардсон-хайвей. Та й взагалі переміщатися з самого північного штату Америки краще на автомобілях. Ми, наприклад, взяли напрокат full-size седани.

, щоб покататися по і Та й взагалі переміщатися з самого північного штату Америки краще на автомобілях. Ми, наприклад, взяли напрокат full-size седани.

З сувенірів додому можна привезти кленовий сироп (продається в будь-якому супермаркеті) і рибу (вакуумовану, глибокої заморозки). Її, як правило, перевозять в спеціальних термобоксах. А ще Аляска — відмінне місце для покупки трекінгового одягу. Тут куртки і черевики хорошої якості коштують в три рази дешевше, ніж в Україні.

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