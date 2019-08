Стало відомо хто гратиме Зеленського у “Кварталі 95”

Студія “Квартал 95” знайшла коміка, який на сцені зможе грати президента України Володимира Зеленського. Вакантне місце, найімовірніше, займе Юрій Великий – екс-учасник дуету “Брати Шумахери”. Учасник “Вечірнього кварталу” Євген Кошовий зізнався, що це найбільш ймовірна кандидатура, але точно буде відомо саме на концерті “Вечірнього кварталу” 13 серпня.

Незважаючи на інтригу, комік Юрій Великий у своєму Instagram публікує відео з гримерки, де він пародіює Зеленського.

Наконец-то подстригся… Что-то со мной не то 🤔 #ЮрийВеликий #ВеликийВеликий #ключевоесловоВеликий

Також стало відомо, що в планах у студії «Квартал 95» з’явився навіть «Кубок президента», який пройде в Києві 13 грудня 2019 року. Концерт на приз Зеленського вперше пройде в палаці «Україна». Можливо, участь у концерті візьме і сам президент Володимир Зеленський.

