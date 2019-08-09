В Киеве покажут выставку человеческих тел BODY WORLDS

Один из столичных павильонов ВДНГ станет новым домом для необычной и немного жуткой выставки под названием BODY WORLDS. Ее экспонаты – это не какие-то манекены, не воск, не гипс и не пластик. Это – настоящие человеческие тела, тела умерших.

Узнать о секретах человеческого тела и погрузиться в анатомическое путешествие можно будет в рамках шокирующей экспозиции BODY WORLDS — «Вселенная тела». Об этом сообщает Информатору

Передвижную выставку, которую уже успели оценить более 49 миллионов зрителей в Польше, Нидерландах, Китае, США, Канаде и других странах, можно будет увидеть с 31 августа по 31 октября в Киеве на ВДНГ. На примерах «живых» экспонатов зрители смогут проследить все изменения, происходящие с телом человека на протяжении жизни, разложить для себя по полочкам процессы физической жизнедеятельности, узнать о возможностях сохранения здорового организма на протяжении всей жизни.

Для того, чтобы процесс был наиболее наглядным, тела дополнят мультимедийными установками, которые в деталях раскроют их тайны. Анатомическая выставка доктора Гюнтера фон Хагенса, которая состоит из реальных человеческих тел и органов, навсегда изменит представление о своем теле — о его сложности и хрупкости.

BODY WORLDS — «Вселенная тела» представляет настоящие человеческие тела, сохраненные после смерти их обладателей методом пластинации. Это такой метод бальзамирования, при котором жир и воду в телах заменяют синтетическими материалами и смолами, чтобы предотвратить их распад. Первая выставка BODY WORLDS — «Вселенная тела» состоялась в Токио в 1995 году и несмотря на неоднозначную реакцию, стала настоящим феноменом.

Выставки BODY WORLDS — «Вселенная тела» основаны на программе пожертвований тел, в рамках которой доноры специально просят, чтобы их тела использовались на публичной выставке после их смерти. В настоящее время в программе пожертвований тел зарегистрировано более 18 000 доноров, большинство из которых — немецкие.

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