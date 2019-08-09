Переїзд до Українського дому під питанням, – Кирило Тимошенко

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко розповів, як просувається переїзд ОПУ з вулиці Банкової в Києві.

В інтерв’ю LIGA.net він заявив, що Український дім — не остаточний варіант для переїзду ОПУ.

За словами Тимошенко, у команди президента виникли деякі складності, пов’язані з плануванням переїзду.

“Не тільки фінансові. Там є технічні складності по самій будівлі, і не тільки по Українського дому. Український дім — це один з варіантів», — зазначив він.

Тимошенко додав, що 9 серпня має відбутися нарада з Володимиром Зеленським, присвячена темі переїзду.

Він наголосив, що список можливих місць для переїзду складається не тільки з Українського дому і КВЦ Парковий.

«У нас взагалі є велика ідея розвантажити Київ від урядового кварталу, але ми не хочемо витрачати на це державні гроші. Ми намагаємося розглянути варіант з інвесторами, продажем цих будівель», — додав Тимошенко.

При цьому, за його словами, «ніхто не збирається зносити будівлю ОПУ на Банковій і будувати там торговий центр».

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про намір перемістити Офіс президента до Українського дому, розташований на Європейській площі.

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