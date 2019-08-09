Атамбаев арестован и обвинен в коррупции

Экс-президент Кыргызстана арестован по решению суда на время проведения расследования

После того как спецназ задержал бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и он был доставлен в Бишкек, было проведено судебное заседание, на котором судья постановил арестовать экс-главу республики до 26 августа. Об этом сообщил адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

“По решению суда Атамбаев арестован до 26 августа. Судебное решение было вынесено в здании Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, куда был приглашен судья Первомайского района столицы страны. Судья вынес решение арестовать Атамбаева на время проведения следственных мероприятий“, — отметил Слесарев.

По словам адвоката, при задержании Атамбаева был нарушен ряд процессуальных норм.

“Никаких документов о задержании подзащитному предъявлено не было, ему вручили уведомление и сразу же избрали меру пресечения“, — подчеркнул адвокат.

Вместе с этим, как сообщил Сергей Слесарев, экс-президента Кыргызстана обвинили в коррупционных преступлениях.

“Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции, других данных пока нет“. — сказал он

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