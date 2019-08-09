Шпалой по обличчю тепер може отримати будь-який з нас, – Юрій Дудь про російської «стабільності»

Що найчастіше ви чуєте від своїх друзів, коли відбувається якийсь політичний шухер? Під друзями я маю на увазі справжніх друзів, та друзів емоційних – тих, за ким ви спостерігаєте телеке, ютубі, музиці, спорті, тих, кого канцелярським мовою прийнято називати «лідерами думок». Особисто я найчастіше чую таке: «Я аполітичний. Політика мені зовсім нецікава».

Здається, настав час, коли така позиція – в першу чергу від відомих людей – соромітна.

Відразу уточнимо: якщо під політикою розуміти висунення, обрання, мандати, тобто саме професію, мені це теж нецікаво. Ніколи і ні в якій країні світу я не хотів би працювати політиком.

Причин багато, але одна з основних – підприємництвом можна заробляти набагато цікавіше і набагато більше, ніж політикою. Якщо ми, звичайно, маємо на увазі чесний заробіток, а не коли при звичайній зарплати чиновника ти купуєш собі трехсотметровую квартиру в центрі Москви. А щоб за свій рахунок знімати про Колиму, Камчатку, Курили і Сахалін, щоб залишатися незалежним і щоб не лизати чию-небудь жопу, треба заробляти багато.

Але якщо ти не плануєш політичну кар’єру, це не означає, що ти не береш участь у політичному житті своєї країни – хоча б ключові її моменти (а їх не так багато, як можна подумати).

Так вийшло, що всі останні роки молодим людям у Росії було максимально нецікаво стосуватися виборів, протестів, басманного правосуддя, політв’язнів, ось цього всього. Дві останні суботи показали, до чого привела наша інертність. Наша інертність призвела до того, що в найважливіших кабінетах нікого нового, там ворушаться одні і ті ж тіла: їх сивини, лисини, піджаки і швидкість підняття долонь на одностайних голосуваннях все більше нагадують декорації радянської як би політичному житті.

Наша інертність призвела до того, що будь-яка політична конкуренція знищена. Наша інертність призвела до того, що будь-який, хто цю конкуренцію задумує, моментально отримує по обличчю шпалой. І найважливіше: шпалой по обличчю тепер може отримати будь-який з нас.

Ви можете не підтримувати незалежних кандидатів у Мосміськдуму: топити за різні політичні сили – це так само, як топити різні футбольні клуби, тобто абсолютно нормально і правильно. Але ви точно не можете підтримувати те, що держава в останні тижні. Це не має ніякого відношення до тієї самої «стабільності», про яку говорять, коли вписуються за поточну владу.

Коли натовп бійців вистачає двох не опираються ботаніків і гумовими кийками відбиває їм ахіллові сухожилля – це не стабільність. Це сублімація тих, хто довго жив з комплексами, але – слава нашої поліції – знайшов спосіб за всі ці комплекси помститися.

Коли 25-річному хлопцеві загрожує термін чи за алюмінієву банку, то за паперовий стаканчик, кинутий У БІК поліцейського, – це не стабільність (гуглите: Сергій Абаничев). Це ганьба і приниження гідності співробітника силових структур з боку держави. Того менту, який буде проходити по цій справі потерпілим, я раджу вивчити справи спецназівців, які вривалися в бесланську школу.

Там мужики лягали на гранати, щоб прикрити заручників, і витягали дітей, коли повітря решетило кулями, як на справжній війні. А цей погодився бути потерпілим з-за того, що в його бік полетів шматочок то алюмінію, то чи паперу. Сподіваюся, собі він пояснив це тим, що банку – від американської коли, тобто дійсно була загроза національній безпеці.

Коли дизайнера, який вийшов на пробіжку задовго до початку мітингу, скручують і кладуть на асфальт так, що ламають ногу об бордюр, це не стабільність (гуглите: Костянтин Коновалов). Це тупориле виконання наказу та ставлення до людини як до мішка з кістками.

Коли в ізоляторах мотає адміністративний арешт десяток мирних студентів, це не стабільність. Це нове покоління політв’язнів і простий сигнал всьому молодняку: будеш обурюватися – замість решітки хештег отримаєш грати в’язниці.

Коли мер каже, що громадяни, які вийшли на вулиці відстоювати свої права, – це приїжджі зімбабвійців, а поліція поводилася правильно, це не стабільність. Це повна відірваність від життя людей, містом яких ти керуєш.

Якщо ви думаєте, що вся ця краса стосується лише незгодних, ви помиляєтеся.

Подивіться відео, на якому жінка трясе партквитком: «Я член «Єдиної Росії». Мого чоловіка затримали. Ми йшли додому. Він хотів на той бік пройти просто».

Жорна такої стабільності – штука, яка рано чи пізно почне перемелювати всіх: і незручного, і того, хто так гарно і так регулярно на своєму youtube-каналі рекламує мерію. Хлопці, які стали популярними у молоді, пам’ятайте про це, коли наступного разу на прохання старших будете рекламувати «Біляш-фест» в Парку Горького або «Чурчхельную хвилю» в Сокільниках. Ніхто не закликає вас лізти на барикади, але, як співає один відомий панк-гурт: «Якщо всім страшно бути проти / То хоча б не будемо за».

Давайте критично мислити, давайте сумніватися, давайте ставити питання і давайте не приймати як норму, коли невинних людей кидають у в’язницю або жорстко побили поліцейські.

10 серпня, в суботу, о 14:00, я вийду на проспект Сахарова на мітинг в підтримку вже заарештованих і проти ментовського свавілля. Мітинг узгоджений, причому відразу на 100 000 чоловік. Буде круто, якщо стільки народу туди і прийде.

Чим більше нас, тим більше шансів, що коли-небудь громадян Росії перестануть бити шпалой по обличчю.

Юрій ДУДЬ