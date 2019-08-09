Екс-регіонал Єфремов розповів, хто допоміг йому вийти з СІЗО

Колишній голова фракції Партії регіонів у Верховній Раді Олександр Єфремов перебував під вартою у Старобільському СІЗО разом з людиною, який подав скаргу до Конституційного суду про скасування частини 2 статті 329 (судові рішення, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку), що в підсумку дозволило Єфремову вийти на свободу.

Про це повідомляє Insider.

Скаргу подавав Віктор Глущенко, який перебував під слідством у справі про умисне вбивство. Він домігся рішення Конституційного суду, яке дозволило всім обвинуваченим оскаржити запобіжний захід, коли слухають справу по суті. Раніше рішення суду можна було оскаржити на стадії апеляції.

Завдяки цьому адвокати Тимошенко подали апеляцію в Луганський апеляційний суд. Той не зібрав колегію, і скаргу розглядав Київський апеляційний суд, який і звільнив колишнього «регіонала».

Також Єфремов зміг вийти завдяки скасування Конституційним судом частини 5 статті 176 про запобіжний захід за скаргою депутата Ради Надії Савченко. Це дало можливість всім підозрюваних в тероризмі та держзраду виходити на поруки або під домашній арешт. Раніше всі, кому інкримінувалися ці статті, утримувалися під вартою.

22 липня Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід обвинуваченому в тероризмі Олександру Єфремову з утримання під вартою на домашній арешт. Єфремов провів 3 роки у Старобільському СІЗО.

Зараз Єфремов знаходиться в Києві, де утримується під домашнім арештом.

Після виходу з ув’язнення, Єфремов відмовився коментувати нинішню ситуацію в українській політиці, так як, за його словами, за час утримання в СІЗО був обмежений в доступі до інформації, а про те, що відбувається дізнавався по телебаченню.

«Це не говорить про те, що я зав’язую з якоюсь політикою, але коли ти три роки просидів у в’язниці, розповідати про те, що ти будеш зараз когось настановляти, — це нерозумно», — зазначив екс-регіонал.

Але він заявив, що має намір зайнятися відновленням своєї і партійної репутації.

«Для мене головне завдання — довести, що я як член Партії регіонів абсолютно невинний, і що більше мільйона людей були в Партії регіонів — це хороші, порядні люди, які живуть в Україні і вважають себе українцями», — сказав Єфремов.

За словами екс-«регіонала», його нинішня невизначеність не означає, що він «вийшов з гри».