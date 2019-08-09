На рейсі лоукостера EasyJet пропонують місця без спинок

На борту літака найбільшого британського лоукостера EasyJet сфотографували пасажирку, яка сиділа в кріслі без спинки. Знімок опублікував один з користувачів Twitter. За його словами, фото було зроблено на борту рейсу з Лондона до Женеви. Він також розповів, що коли посадка завершилася, жінку пересадили, так як в салоні були вільні місця.

Представник EasyJet заявив, що пасажирка сіла в крісло з власної волі. «Пасажирам не дозволяли сидіти на цих кріслах, тому що вони були зламані і чекали ремонту», — сказав він.

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Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії

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Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург

Форма правління – Парламентська монархія

Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)

Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)

Офіційна мова – англійська

Релігія – християнство

ІЛР – 0,907 (14-я в світі)

ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)

Валюта – фунт стерлінгів

Межує з Ірландією

Між тим у коментарях користувачі публікували нові фотографії крісел без спинок на літаках EasyJet. Один з них виклав знімок двох таких крісел і написав, що йому продали квиток на одне з них.

Чоловік додав, що пересадити його не змогли, так як літак був заповнений.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», названо найбільш скупі авіакомпанії.

За матеріалами «Європейська правда»

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