На рейсі лоукостера EasyJet пропонують місця без спинок

На борту літака найбільшого британського лоукостера EasyJet сфотографували пасажирку, яка сиділа в кріслі без спинки. Знімок опублікував один з користувачів Twitter. За його словами, фото було зроблено на борту рейсу з Лондона до Женеви. Він також розповів, що коли посадка завершилася, жінку пересадили, так як в салоні були вільні місця.
Представник EasyJet заявив, що пасажирка сіла в крісло з власної волі. «Пасажирам не дозволяли сидіти на цих кріслах, тому що вони були зламані і чекали ремонту», — сказав він.
Експрес-інформація по країні
Офіційна назва: Сполучене Королівство Великобританії та Північної Ірландії
Прапор
Герб
Столиця – Лондон
Найбільші міста: Лондон, Бірмінгем, Лідс, Глазго, Белфаст, Манчестер, Едінбург
Форма правління – Парламентська монархія
Територія – 243 809 км2 (78-я в світі)
Населення – 63,743 млн осіб (22-я в світі)
Офіційна мова – англійська
Релігія – християнство
ІЛР – 0,907 (14-я в світі)
ВВП – $2,98 трлн (5-я в світі)
Валюта – фунт стерлінгів
Межує з Ірландією
Між тим у коментарях користувачі публікували нові фотографії крісел без спинок на літаках EasyJet. Один з них виклав знімок двох таких крісел і написав, що йому продали квиток на одне з них.
Чоловік додав, що пересадити його не змогли, так як літак був заповнений.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», названо найбільш скупі авіакомпанії.
За матеріалами «Європейська правда»
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