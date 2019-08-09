У США зробили футболку з коров’ячого молока

Кожен день молокозаводи утилізують молоко, яке з тих чи інших причин вважається непридатним для споживання людиною. Лос-анджелеський стартап Mi Terro використовував частину цього молока для створення футболок. Автори новинки запевняють, що у їх винаходу є переваги порівняно зі звичайними бавовняними футболками.

Процес починається з отримання відпрацьованого молока. Скисле молоко ферментується, і з нього видаляються скупчуються на поверхні жири. Потім його зневоднюють до стану порошку і очищають. У результаті залишається тільки казеїн — продукт ферментації головного молочного білка казеиногена.

Сухий казеїн розчиняють в слабкому розчині лугу і відправляють на прядильне пристрій, де формуються волокна. Останній крок — обробка розчином кислоти для нейтралізації лугу. Після цього з готових ниток потрібно робити тканину.

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Межують з Канадою, Мексикою

Розробники вже виготовили партію футболок Limitless Milk Shirt. На кожну з них потрібно було близько п’яти склянок молока.

Співробітники стартапу запевняють, що футболки Limitless Milk Shirt м’якше бавовняних, а також володіють антибактеріальними властивостями, вбирають вологу, блокують УФ-випромінювання і розтягуються в усіх напрямках. Крім того, завдяки микрокарманам в матеріалі, футболка, як повідомляється, вловлює запахи і дозволяє оптимізувати повітряний потік.

На футболку Limitless Milk зараз збирають кошти на платформі Kickstarter. Для бекерів вартість однієї футболки складе $35, тоді як в роздріб новинку планують продавати за $59.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», молоко качкодзьоба здатне вилікувати суперінфекції.

За матеріалами «Новий час»

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