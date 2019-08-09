Зеленський підписав указ про призначення нового начальника Департаменту контррразведывательной захисту СБУ

Президент України Володимир Зеленський призначив начальником Департаменту контррозвідувального захисту у сфері захисту інформаційної Служби безпеки України Миколи Кулешова.

Відповідний указ №590 від 9 серпня опублікований на сайті глави держави.

“Призначити Кулешова Миколи Валерійовича начальником Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України”, – сказано в документі.

Полковник Микола Кулєшов виконував обов’язки начальника департаменту з липня по листопад 2015 року. У ЦУ СБУ Кулешов служив на різних посадах, від оперативних до керівних, з 1995 року, в травні-червні 2014 брав участь в антитерористичній операції. Кулешов також ініціював створення Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ.