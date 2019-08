Астроном випадково сфотографував падіння астероїда на Юпітер

Автор відео спостерігав за метеорних потоком Персеїди, тому спалах на Юпітері помітив лише тоді, коли переглядав відео з телескопа.

Це подія не було схоже ні на блискавку, ні на полярне сяйво. Астроном просить всіх інших любителів, які спостерігали Юпітер приблизно в цей же час, перевірити свої архіви — можливо, ще комусь вдалося відобразити подію.

Imaged Jupiter tonight. Looks awfully like an impact flash in the SEB. Happened on 2019-08-07 at 4:07 UTC. pic.twitter.com/KSis9RZrgP

— Chappel Astro (@ChappelAstro) 7 серпня 2019 р.

Падіння астероїдів на Юпітер — не обов’язково рідкісне явище. Боліди — метеори, які вибухають у повітрі із-за проникнення в атмосферу — досить поширені на Землі, а наша планета є набагато меншою метою, ніж Юпітер. Також у Юпітера набагато більше гравітація.

Крім того, Юпітер оточений об’єктами, які легко можуть притягатися до планеті — це комети, а також з поясу астероїдів між газовим гігантом і Марсом. Фактично, дослідження 1998 року показало, що інтенсивність подібних впливів на Юпітер, ймовірно, буде в 2000-8000 разів більше, ніж на Землю. Але це не означає, що люди можуть часто їх бачити: частина з них відбувається на протилежному боці планети, а частина просто залишається непоміченою.

Дослідники ще не знають, наскільки великий був об’єкт, але він повинен бути достатньо великим, щоб зробити подія, видимий із Землі.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», астрономи знайшли місце народження Юпітера.

За матеріалами «Новий час»

