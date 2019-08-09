Маріупольський суд випустив з СІЗО двох терористів — одного під домашній арешт, другого під заставу 158 тисяч

Громадський активіст Олексій Липриди оприлюднив інформацію про те, що суд в Маріуполі відпустив з СІЗО двох терористів.

Про це він написав у Фейсбуці.

Липриди зазначив: «Двох бойовиків ДНР відпустили з СІЗО. Так вирішив районний суд в Маріуполі.

Роман Джулаев воював у «Пятнашке». Був затриманий у вересні 2017 року. У травні 2018 випущений під домашній арешт. У грудні 2018 знову затриманий, але вже за те, що він чинив опір при вилученні його незаконного кіоску. Він ще й бізнесом, блін, займався у вільній Україні, проти якої воював. Загалом, зараз він знову вийшов з СІЗО під домашній арешт.

С. Костенко воював гранатометчиком в т. н. «Республіканської гвардії». Був затриманий у липні 2018 року. Зараз випущений під заставу у 153 тисячі грн.

Ось вона, наша правоохоронна реформа. Наших там в підвалах мучать, а ми терористів на волю випускаємо».