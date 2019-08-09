«Сміливий крок»: Тейлор прокоментував дзвінок Зеленського Путіну

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор позитивно оцінив дзвінок президента Володимира Зеленського до президента країни-агресора Володимиру Путіну через порушення бойовиками «режиму тиші», що призвело до загибелі чотирьох українських військових.

«З одного боку, був природний інстинкт і бажання відповісти вогнем на те, що ваших солдатів вбивають. Я знаю, що уряд України розглядав такий варіант. Але я також знаю, що український уряд, як і інші уряди в світі, хотіли б побачити нарешті остаточне рішення війни на Донбасі», — сказав Тейлор журналістам.

За його словами, дзвінок Зеленського Путіна та інших керівників країн «нормандської четвірки» – це сміливий крок.

«Український уряд наполегливо шукає шляхи для того, щоб завершити цю війну, і я вважаю, що з боку українського керівництва це був дуже сміливий крок зателефонувати Путіну і іншим керівникам країн «нормандської четвірки» для того, щоб вимагати ще однієї зустрічі для обговорення того, як зупинити ці дії, під час яких гинуть українські військові», — вважає Тейлор.

Він зазначив, що в разі відкриття вогню у відповідь українською стороною могли б загинути цивільні люди, а не окупанти. Тому такий крок Зеленського продемонстрував моральна перевага України в питанні війни на Донбасі.

«Якби українська сторона завдала удар, швидше за все, загинули б громадянські з тієї сторони, а не власне бойовики. Тому я думаю, що українська влада цим кроком продемонструвала, що прагне закінчити цю війну, але на своїх умовах», — зазначив дипломат.

Також він повідомив, що обговорював відбулося під Павлополем з вищими чинами української армії і вони підтвердили, що ретельно зважували, як відповісти на обстріл бойовиків, які одразу ж зникли з місці обстрілу.