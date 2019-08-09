Суд заарештував з заставою в 2 млн екс-члена НКРЕКП Євдокимова

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою терміном два місяці з альтернативою застави в 2 млн грн колишньому члену Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), Володимиру Євдокимову – фігуранту справи “Роттердам +”.

“Суддя Солом’янського суду Марія Зелінська обрала запобіжний захід екс-члену НКРЕКП Володимиру Євдокимову, одному з 6 підозрюваних у справі” Роттердам +”. Тобто утримання під вартою або мізерна застава в 2 млн грн”, – йдеться в повідомленні громадської організації “Центр протидії корупції “(ЦПК) на сторінці у Фейсбук.

За інформацією UA: Новини, термін утримання під вартою – два місяці.

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Прокуратура клопотала про утримання під вартою з альтернативою застави в 50 млн грн.

Як повідомлялося, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) 8 серпня повідомили про підозру шести особам, включно з екс-главою НКРЕКП Дмитром Вовком і екс-членом комісії Євдокимовим. Підозрюваним інкримінується зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб з метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Також про підозру повідомлені співробітники компанії “ДТЕК”.

9 серпня директор НАБУ Артем Ситник закликав до співпраці підозрюваних у справі “Роттердам +”. Він нагадав, що більша частина з них не в Україні.

Керівник САП Назар Холодницький зазначив, що слідство чекає позиції сторони захисту у справі “Роттердам +”.

У кінці квітня 2016 року НКРЕКП почала застосування нового порядку формування прогнозної оптової ринкової ціни (ОРЦ) на електроенергію, яка впливає на встановлення тарифів на електроенергію для промислових споживачів (постанова №289 від 3 березня 2016 року). Порядок, зокрема, визначає ціну вугілля за формулою “вартість у порту Роттердам (API2) плюс вартість доставки в Україну”.

Джерело – interfax

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