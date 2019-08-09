У одного із затриманих за розстріл чоловіка у Києві виявили посвідчення співробітника МВС

Поліцейським вдалося зупинити автомобіль, водій якого розстріляв людину 9 серпня у селі Софіївська Борщагівка під Києвом.

Про це йдеться в повідомленні Facebook-спільноти «Київ Оперативний».

«Зловмисниками виявилися жителі Харківської області. Один з них в минулому міг мати відношення до МВС», — йдеться в повідомленні.

Зараз потерпілий у лікарні. У нього сім вогнепальних поранень. За його життя борються лікарі. Затриманими займаються слідчі і оперативники. Найближчі добу вони будуть знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання. Подальшу із долю вирішить суд.