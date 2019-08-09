“Європейська солідарність” запропонувала співпрацю “Голосу” і “Батьківщині”

Партія екс-президента України Петра Порошенко “Європейська солідарність” запропонувала політсилам “Голос” і “Батьківщина” узгодити позиції про представництво фракцій у керівництві Верховної Ради та парламентських комітетах.

Про це в Facebook повідомила перший віце-спікер Ірина Геращенко.

“(“Європейська солідарність” – ред.) звернулася до політичних сил, які не є правлячою більшістю, зокрема, до “Голосу” і “Батьківщині” з пропозицією спільно узгодити та скоординувати позиції щодо пропорційного представництва фракцій у керівництві ВР і комітетів”, – написала Геращенко.