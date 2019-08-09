У «Слуги народу» хочуть позбутися від схем з ФОП

Народні депутати партії «Слуга народу» мають намір боротися зі схемою ухилення від сплати податків, при якій великий бізнес використовує спрощену систему оподаткування.

Про це розповів новообраний нардеп Данило Гетманцев в ефірі «Українського радіо».

«Зайдіть до будь-якого ресторану Києва, і вам на алкогольні напої принесуть чек від ТОВ або якогось юрособи, а на їжу – від ФОП (фізична особа підприємець ред.). Про що це говорить? Про масове ухилення від сплати податків з використанням ФОП. Зайдіть в ювелірний магазин електроніки», – сказав Гетманцев.

За його словами, партія «Слуга народу» підтримує спрощену систему оподаткування, за умови, що її не використовують для мінімізації податків. Гетманцев додав, що юридичні особи часто перевищують встановлені ліміти для ФОП – 5 млн грн на рік.

«Ми розглядаємо, чи можливо сьогодні, використовуючи тільки адміністративні процедури, припинити зловживання, необхідно внести зміни в податкове законодавство, щоб не породжувати низку податкових спорів», – заявив нардеп.

Він додав, що рішення проблеми представлять до першого засідання нової Верховної ради.