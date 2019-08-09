«Перестаньте!»: Усик звернувся до українців

Український екс-чемпіон світу Олександр Усик закликав своїх співвітчизників займатися справою, а не лаяти життя і оточуючих.

На думку боксера, тільки так щось зміниться в нашій країні.

«Чи зміниться щось у нас в країні? Так, зміниться, однак для цього ми повинні змінитися. Псує людей не бідність і багатство, а жадібність і заздрість. Те, що ми дивимося, як живуть інші люди і засуджуємо їх за це. Говоримо: «От, блін, як він добре живе». Так, все у ваших руках, просто перестаньте нарікати на життя, встаньте до сходу сонця і почніть рухатися, почніть робити речі, які раніше не робили. Переверніть життя, можливо, стати на голову, щоб подивитися на життя верх ногами», – цитує Усика XSPORT.