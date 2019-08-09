ПП під Ачинському: ситуація вийшла з-під контролю, число жертв вибуху стрімко зростає

На складі Збройних сил Російської Федерації під Ачинському раптово поновилися вибухи. Число жертв вибухів стрімко зростає. В даний час відомо вже про десятьох постраждалих.

Повідомляє портал АНТИКОР з посиланням на ЗМІ.

Таким чином, стало відомо, що представники російської влади відзвітували вже про десять постраждалих від вибухів громадян. На складах чути, як гримлять нові вибухи. У числі постраждалих є як військові, так і цивільні. Раніше в Інтернеті були оприлюднені дані про двох загиблих, але таку інформацію буквально відразу ж спростували.

У свою чергу пропагандистські ЗМІ Росії стверджують наступне: «Число постраждалих з-за нових вибухів на військовому арсеналі поблизу Ачинська зросла до 10. Медична допомога надана амбулаторно шести потерпілим, ще четверо госпіталізовані».