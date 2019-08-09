Разумков пояснив, як будуть формувати комітети нової Ради

Керівні посади в парламентських комітетах Верховної Ради IX скликання сформують за принципом пропорційності.

Про це повідомив голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков під час засідання підготовчої групи з числа новообраних депутатів п’ятницю, 9 серпня.

За словами Разумкова, розподіл керівних посад у комітетах повинно бути за квотним принципом.

«Сьогодні було багато запитань щодо квотного принципу розподілу керівних посад у комітетах пропорційного. Якщо я не помиляюся, керівними посадами в комітетах голова, перший заступник, секретар.. Найчастіше, це два заступника. Я хотів би вам висловити позицію політичної партії «Слуга народу». Наша позиція наступна. Ми дійсно вважаємо, що розподіл має бути за квотним принципом… Це щодо квотного принципу, але із збереженням пропорційного принципу в комітетах. Я думаю, що це має зняти будь-які питання», — зазначив глава «Слуги народу».

При цьому він зазначив, що депутатів від президентської партії будуть пропонувати на керівні посади в комітетах Ради.

«Оскільки наших колег у Верховній раді, за нашими підрахунками, 60%, ми будемо декларувати в якості пропозицій, від нашої політсили буде або голова, або секретар, або перший заступник парламентського комітету — ред.). Адже не передбачено законом, не може представник нашої політсили займати одночасно всі позиції. І також ми будемо пропонувати в якості заступників комітетів своїх колег», — підсумував Разумков.