У «Батьківщині» заявили, що готові працювати в коаліції

Представник «Батьківщини» андрій Кожем’якін наголосив, що партія готова працювати з «Слугою народу»

Політична партія «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» готова працювати в коаліції Верховної Ради України. Про це під час засідання підготовчої депутатської групи Верховної Ради повідомив представник «Батьківщини» Андрій Кожем’якін.

«Ми поважаємо право переможців, право сильних, і це правильно, так і повинно бути в українській політиці, і взагалі в суспільстві. Але в той же час ми готові працювати разом з тими, хто переміг сьогодні в парламентських перегонах. Більш того, якщо буде така можливість, ми готові працювати і в коаліції», — зазначив Кожем’якін.

Також, за словами новообраного депутата, якщо ВО «Батьківщина» не увійде в коаліцію, то готова працювати і поза її в рамках своєї політичної програми «Новий курс України».