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Збив прямо на переході: у Вінниці сталося страшне ДТП з гонитвою

10.08.2019

У Вінниці на пішохідному переході авто збило 75-річну жінку. Від отриманих травм вона померла на місці ДТП.

Після інциденту водій не загальмував, а почав тікати з місця аварії, сказано в сюжеті ТСН.

Наздоганяти винуватця ДТП кинулися таксисти. Тікаючи від переслідувачів, водій створив кілька аварійних ситуацій і зупинився, врізавшись в автомобіль.

Поліція затримала чоловіка, його транспортний засіб забрали на штрафмайданчик. Через смертельну аварію 54-річному шоферові загрожує до восьми років ув’язнення.

Відомо, що загибла продавала квіти біля ресторанів і кафе міста. Вона вийшла з тролейбуса і йшла з роботи, коли її збило авто.

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