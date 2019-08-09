Збив прямо на переході: у Вінниці сталося страшне ДТП з гонитвою

У Вінниці на пішохідному переході авто збило 75-річну жінку. Від отриманих травм вона померла на місці ДТП.
Після інциденту водій не загальмував, а почав тікати з місця аварії, сказано в сюжеті ТСН.
Наздоганяти винуватця ДТП кинулися таксисти. Тікаючи від переслідувачів, водій створив кілька аварійних ситуацій і зупинився, врізавшись в автомобіль.
Поліція затримала чоловіка, його транспортний засіб забрали на штрафмайданчик. Через смертельну аварію 54-річному шоферові загрожує до восьми років ув’язнення.
Відомо, що загибла продавала квіти біля ресторанів і кафе міста. Вона вийшла з тролейбуса і йшла з роботи, коли її збило авто.
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