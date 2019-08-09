«Не тільки кицька»: Захарову підняли на сміх за безглузде фото

Спікер Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова опублікувала нове провокаційне фото і нарвалася на критику мережі.

Так, на своїй сторінці в Facebook росіянка оприлюднила знімок, на якому позує в сукні і на підборах, в той же час на руках жінки – червоні боксерські рукавички.

Незвичайне фото офіційний представник МЗС РФ супроводила не менш дивною підписом: «Ви не стійте дуже близько: я боксер, не тільки кицька».

Марія Захарова

facebook.com/maria.zakharova

Таке публічне висловлювання чиновниці різко розкритикували інтернет-користувачі. Вони назвали пост недоречним і навіть вульгарним.

«Вам би вогнегасник в руки. Було б більш актуально і патріотично», «Безсилля російської дипломатії», «Коли в Мзсівських справах повний нуль, залишаються тільки телешоу і фотосесії», «З ваших рук дві пляшечки глоду випало», «МЗС сьогодні бухає?»– відповіли Захарової в коментарях.

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