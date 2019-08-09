Разумков про призначення Забродського головою комітету з питань нацбезпеки: у нас теж є свої герої

На засіданні підготовчої депутатської групи партія «Європейська Солідарність» запропонувала кандидатуру свого однопартійця, командувача десантно-штурмовими військами ЗСУ, нардепа Михайла Забродського на посаду голови комітету з питань нацбезпеки України.

Нардеп Артур Герасимов висловився за те, щоб таким важливим комітетом під час російської агресії керував чоловік, який пройшов війну, який не з чуток знає, що таке оборона Батьківщини, до того ж, він є бойовим генералом-десантником.

Вже після засідання групи майбутній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив у спілкуванні з журналістами, що він хоч і буде головою всієї Верховної Ради, але зацікавлений в тому, щоб саме його однопартійці з «Слуги народу» були на ключових посадах. Що ж стосується призначення Забродського, то він зазначив, що він не хоче применшити заслуги генерала, ніг у них в партії теж є багато героїв України, які також гідні очолити такий важливий комітет.