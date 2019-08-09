Варфоломій зробив заяву після візиту Зеленського: Ми дали вам незалежність

Вселенський патріарх Варфоломій зробив заяву після офіційного візиту президента України Володимира Зеленського в Константинополь.

Про це сообщаетпресс-служба Православної церкви України.

«Як 1031 рік тому ми з Константинополя дали вам хрещення, так само і тепер ми дали вам незалежність, можливість для вашої церкви виконувати своє служіння незалежно і без будь-якого втручання ззовні. Константинополь ніколи не буде втручатися у внутрішні справи Української православної церкви. Вона – повністю незалежна і автокефальна», – цитує Вселенського патріарха Православна церква України.

Відзначається, що Константинополь обіцяє «тільки високий захист і постійні молитви».