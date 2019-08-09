Заступника Бориспільського міського голови затримали за вимагання хабарів

Прокуратура Київської області розказала заступнику голови Бориспільської міської ради про підозру в отриманні неправомірної вигоди.

Про це інформує пресслужба відомства на сторінці в Facebook.

Досудовим розслідуванням встановлено, що один із заступників Бориспільського міського голови, використовуючи своє службове становище, систематично отримував неправомірну вигоду від суб’єктів підприємницької діяльності за укладення договорів підряду на виконання робіт, надання послуг, постачання товарно-матеріальних цінностей за бюджетні кошти.

Заступника Бориспільського міського голови інкримінується ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище).

Також вирішується питання про повідомлення про підозру керівникам комерційних структур, які надавали неправомірну вигоду посадовим особам міськради.