Франція проти розширення нормандського формату

Питання модифікації нормандського формату не стоїть на порядку денному, тому Франція не розглядає можливість розширення за рахунок США.

Франція поки не розглядає питання про можливість розширення нормандського формату за рахунок Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ Франції.

За словами представника відомства, питання модифікації нормандського формату не стоїть на порядку денному.

“Франція повністю за врегулювання конфлікту і виконання Мінських домовленостей, зокрема в рамках нормандського формату, в якому вона бере активну участь. Франція і Німеччина підтримують регулярний діалог і тісні консультації зі спеціальним представником США в Україні послом Куртом Волкером”, – уточнили в міністерстві.

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Нагадаємо, на Донбасі загинули чотири бійці ЗСУ. З 00:45 протягом майже години сепаратисти застосовували озброєння БМП, гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю біля села Богданівка Донецької області.

Пізніше президент України Володимир Зеленський закликав лідерів країн-учасниць нормандського формату зібратися для відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі.

Джерело – korrespondent.net

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