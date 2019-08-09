Зеленский готов преобразовать Крым в крымскотатарскую автономию

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с Мустафой Джемилевым заявил, что готов созвать конституционную комиссию и внести в парламент проект закона о создании крымскотатарской автономии, передает ATR. Об этом сообщил лидер крымских татар.

“Мы уведомили [президента], что рабочая группа закончила работу, и дело за тем, чтобы подать [законопроект] в Верховную Раду. Сейчас благоприятная ситуация в стране, большая фракция, и если будет воля президента, то проходимость этого законопроекта очень перспективная. Мы увидели готовность самого президента, и если он сможет свою точку зрения донести – за исключением некоторых групп, которые есть в “Слуге народа”, – то будет так, как скажет президент”, – заявил Джемилев.

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По словам политика, Зеленский готов созвать конституционную комиссию, чтобы рассмотреть подготовленные поправки к десятой главе Конституции, и уже после этого вынести законопроект на рассмотрение Верховной Рады. Однако, добавил Джемилев, говорить, наберет ли данный законопроект необходимые 300 голосов, пока рано.

Напомним, парламентская группа по наработке изменений в Конституцию о статусе АР Крым была организована в 2017 году. Тогда рассматривались четыре варианта названия крымскотатарской автономии.

Источник – strana.ua

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