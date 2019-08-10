“Слуга народу” показала список комітетів, які хоче лишити в Раді

Партія “Слуга народу” пропонує скоротити 5 комітетів шляхом об’єднання їх з іншими.

“Отже, підготовча депутатська група розпочала свою роботу. На першому засіданні представники партії “Слуга Народу” запропонували колегам зменшити кількість комітетів у Верховній Раді України 9-го скликання з 27-ми до 22-х”, повідомляє народний депутат від “Слуги народу” Євгенія Кравчук у Facebook.

Відтак пропонується, щоб у Раді залишилося 22 комітети:

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.

Комітет з питань бюджетних відносин.

Комітет з питань економічного розвитку.

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Комітет з питань освіти, науки та інновацій.

Комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин.

Комітет з питань цифрової трансформації.

Комітет з питань правової політики.

Комітет з питань аграрної та земельної політики.

Комітет з питань антикорупційної політики.

Комітет з питань правоохоронної діяльності.

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Комітет з питань інфраструктури.

Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики.

Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Комітет з питань екологічної політики та природокористування.

Комітет з питань свободи слова.

Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.

Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом.

Комітет з питань соціальної політики.

Також передбачається, що у Верховній Раді 9-го скликання діятиме Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації.

Таким чином у Раді можуть зникнути комітети з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; з питань промислової політики та підприємництва; з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму та комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

Вони будуть включені в інші комітети.

Також низка комітетів у нові Раді можуть змінити назву.

Нагадаємо, що раніше партія “Слуга народу” запропонувала зменшити кількість парламентських комітетів із 27-ми до 22-х. Разумков запропонував колегам із інших політичних обміркувати це до понеділка і обговорити на підготовчій групі 12 серпня.

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