“Слуга народу” показала список комітетів, які хоче лишити в Раді

Партія “Слуга народу” пропонує скоротити 5 комітетів шляхом об’єднання їх з іншими.
“Отже, підготовча депутатська група розпочала свою роботу. На першому засіданні представники партії “Слуга Народу” запропонували колегам зменшити кількість комітетів у Верховній Раді України 9-го скликання з 27-ми до 22-х”, повідомляє народний депутат від “Слуги народу” Євгенія Кравчук у Facebook.
Відтак пропонується, щоб у Раді залишилося 22 комітети:
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
Комітет з питань бюджетних відносин.
Комітет з питань економічного розвитку.
Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.
Комітет з питань освіти, науки та інновацій.
Комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин.
Комітет з питань цифрової трансформації.
Комітет з питань правової політики.
Комітет з питань аграрної та земельної політики.
Комітет з питань антикорупційної політики.
Комітет з питань правоохоронної діяльності.
Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
Комітет з питань інфраструктури.
Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики.
Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
Комітет з питань екологічної політики та природокористування.
Комітет з питань свободи слова.
Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.
Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом.
Комітет з питань соціальної політики.
Також передбачається, що у Верховній Раді 9-го скликання діятиме Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації.
Таким чином у Раді можуть зникнути комітети з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; з питань промислової політики та підприємництва; з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму та комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.
Вони будуть включені в інші комітети.
Також низка комітетів у нові Раді можуть змінити назву.
Нагадаємо, що раніше партія “Слуга народу” запропонувала зменшити кількість парламентських комітетів із 27-ми до 22-х. Разумков запропонував колегам із інших політичних обміркувати це до понеділка і обговорити на підготовчій групі 12 серпня.
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