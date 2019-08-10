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“Слуга народу” показала список комітетів, які хоче лишити в Раді

10.08.2019

Партія “Слуга народу” пропонує скоротити 5 комітетів шляхом об’єднання їх з іншими.

“Отже, підготовча депутатська група розпочала свою роботу. На першому засіданні представники партії “Слуга Народу” запропонували колегам зменшити кількість комітетів у Верховній Раді України 9-го скликання з 27-ми до 22-х”, повідомляє народний депутат від “Слуги народу” Євгенія Кравчук у Facebook.

Відтак пропонується, щоб у Раді залишилося 22 комітети:

  • Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
  • Комітет з питань бюджетних відносин.
  • Комітет з питань економічного розвитку.
  • Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.
  • Комітет з питань освіти, науки та інновацій.
  • Комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин.
  • Комітет з питань цифрової трансформації.
  • Комітет з питань правової політики.
  • Комітет з питань аграрної та земельної політики.
  • Комітет з питань антикорупційної політики.
  • Комітет з питань правоохоронної діяльності.
  • Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
  • Комітет з питань інфраструктури.
  • Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики.
  • Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
  • Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
  • Комітет з питань екологічної політики та природокористування.
  • Комітет з питань свободи слова.
  • Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.
  • Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
  • Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом.
  • Комітет з питань соціальної політики.

    • Також передбачається, що у Верховній Раді 9-го скликання діятиме Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації.

    Таким чином у Раді можуть зникнути комітети з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки; з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин; з питань промислової політики та підприємництва; з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму та комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

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    Вони будуть включені в інші комітети.

    Також низка комітетів у нові Раді можуть змінити назву.

    Нагадаємо, що раніше партія “Слуга народу” запропонувала зменшити кількість парламентських комітетів із 27-ми до 22-х. Разумков запропонував колегам із інших політичних обміркувати це до понеділка і обговорити на підготовчій групі 12 серпня.

     

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