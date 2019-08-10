Абсолютно несподіване походження повсякденних речей

Багато звичні для нас речі оточують нас у повсякденному житті набагато довше, ніж ми можемо собі уявити. Якісь речі, які ми вважаємо само собою зрозумілими, зазнали неймовірні зміни. І деякі з них, коли тільки вперше з’явилися, використовувалися в абсолютно протилежних цілях, ніж ми використовуємо їх сьогодні.

10. Бігова доріжка раніше використовувалася для покарання злочинців

Якщо ви коли-небудь бігали в тренажерному залі і думали: «Це тортури!» то ви були набагато ближче до правди, ніж це може здатися. Бігові доріжки, щоправда, не в тому вигляді, в якому ми знаємо їх зараз, спочатку будувалися для того, щоб змусити людей відчувати страждання.

Перша бігова доріжка була побудована в 1818 році англійським інженером-будівельником Вільямом Кубиттом (William Cubitt). Це був дерев’яний циліндр з поручнями, який працював на зразок колеса для хом’ячка, змушуючи йдуть по ньому залишатися на одному місці. Кубитт встановлював такі бігові доріжки у в’язницях, де засуджених злочинців змушували по ним ходити до 10 годин в день.

Через деякий час тюремники зрозуміли, що бігові доріжки можна під’єднати до зернових дробилкам і водяних насосів, щоб в’язні працювали в якості дешевого джерела енергії. Незабаром бігові доріжки з’явилися у в’язницях по всій Великобританії, а деякі навіть опинилися у в’язницях по той бік Атлантики.

Однак на рубежі століть громадськість заявила, що ходьба на біговій доріжці є занадто жорстоким покаранням навіть для найзапекліших злочинців.

9. Салат-латук з’явився як афродизіак



Салат-латук існує на протязі близько 5000 років. Найбільш ранні свідоцтва про вирощуванні латуку людиною прийшли з Єгипту і датуються 2680 роком до н. е.., коли люди були настільки захоплені цією зеленню, що присвятили їй ціле мистецтво.

Єгиптяни були без розуму від салату-латуку, але не в плані їжі: на смак вони вважали його огидним. Замість цього єгиптяни використовували салат для підвищення свого статевого потягу.

Єгиптяни здогадалися, що можуть отримувати з латуку виділяється їм молочно-білу рідину. Вони зрозуміли, що вживання її в їжу перетворює людину мало не в бога сексу. Тому почали отримувати з латуку цей секрет у величезних масштабах і розливати по пляшках один з найперших в світі афродизіаків.

8. Wi-Fi був створений для виявлення чорних дір



Wi-Fi з’явився завдяки фізику по імені Джон о’салліван (John O Sullivan), який прочитав теорію Стівена Хокінга (Stephen Hawking) про те, що невеликі чорні діри можуть зникати, посилаючи при цьому радіосигнали, і захотів це довести.

Теоретично, ми можемо виявити ці сигнали з Землі. Ці радіосигнали були невеликими і трудноуловимыми, але о’салліван трудився над тим, щоб розробити математичний інструмент, щоб їх виявити. Протягом довгого часу він намагався їх знайти, але так нічого і не знайшов.

У 1992 році він влаштувався на роботу в компанію, яка намагалася створити бездротові комп’ютерні мережі. Нікому це не вдавалося до тих пір, поки о’салліван не застосував до мережі свій інструмент виявлення чорних дірок, і це спрацювало.

Ідеї о’саллівана вилилися в те, що стало Wi-Fi — засобом, який спочатку призначався для виявлення чорних дір.

7. Боулінг спочатку був релігійним ритуалом

Технічно, боулінг з’явився в Єгипті. У гробниці єгипетського дитини, похованого в 3200 році до н. е., перебував комплект з дев’яти каменів, які були розташовані, як кеглі, і кам’яну кулю. Схоже, їх використовували майже точно так само, як ми граємо в боулінг сьогодні.

Втім, єгипетська гра загубилася у часі, і, ймовірно, це було випадковим збігом, коли в III столітті в Німеччині з’явилася схожа гра.

Перша гра в боулінг була зіграна в церкві як священного ритуалу. Парафіяни встановлювали своєрідні кеглі, представляли собою язичницьких грішників, а потім котили на них камінь. Якщо парафіяни збивали всіх грішників, то це означало, що вони очистилися від гріха. Незабаром ритуал поступово перетворився в гру.

6. Гоління волосся на тілі почалося з хрестоносців, подражавших мусульманам



Нікому і в голову не прийде подумати, що мусульмани — це ті люди, які стоять у витоків походження бразильської епіляції. Хоча всі теорії зводяться до того, що саме вони є причиною того, що мешканці Заходу стали голити свої інтимні зони.

У першій половині XII століття європейські хрестоносці все ще володіли Єрусалимом. Мусульмани і християни відвідували громадські лазні разом, і у європейців вперше з’явився шанс побачити голого мусульманина.

Один мусульманин, скаржачись на те, якими непристойними були європейці, сказав, що бачив, як європейський чоловік підняв фартух іншого чоловіка і заглянув під нього. Коли він побачив, що мусульманин був виголений, то здивувався цьому і став просити його поголити його і його дружину. Наскільки історії відомо, саме з цього моменту європейці почали голити волосся в інтимній зоні.

5. Жест із середнім пальцем вперше показав грецький філософ Діоген



Середній палець — це дивний жест. Всі ми знаємо, що він образливий, але більшості з нас не зовсім зрозуміло — чому. Як виявляється, це один з найстаріших непристойних жестів, які використовуються досі.

Перший зареєстрований «фак» з’явився в IV столітті до нашої ери. Грецький філософ Діоген слухав промову одного людини і, бажаючи висловити припущену відповідну реакцію, показав йому цей жест. Він витягнув свій середній палець і загнув два сусідніх, намагаючись зробити свою руку схожою на статевий член і яєчка.

Жест Діогена отримав поширення, виконавши свій шлях у вищі види мистецтва, і незабаром поет Арістофан включив його в свою п’єсу. Це були перші дні існування жесту, звичайно, тому його персонаж показував цей жест, одночасно вказуючи на область паху — щоб напевно переконатися, щоб глядачі точно зрозуміли, що означає піднятий середній палець.

4. Фігури тварин з повітряних куль спочатку робилися для жертвоприношення тварин у ацтеків



Перші надувні тварини робилися ще ацтеками, правда, виглядали вони не дуже весело. Ацтеки робили їх з котячих кишечника, які потім сушили і герметично зшивалися. Потім ацтеки надували їх і скручували з них фігурки тварин. Можливо, це було досить чарівно — за мірками ацтеків — до тих пір, поки вони не підпалювали надувні фігури тварин, щоб принести в жертву своїм кровожерливим богам.

Перше надувне тварина з гуми зробив клоун Генрі Маар (Henry Maar) у 1939 році. Ймовірно, він не мав ні найменшого уявлення про те, що відтворює старий нахуатль ритуал.

3. Китайські шашки з’явилися в Німеччині

Гра «Китайські шашки» насправді не китайська, а німецька. Фактично, це і не шашки зовсім: «Китайські шашки» засновані на британській грі під назвою «Hoppity».

Німецька компанія-виробник інтелектуальних ігор «Равенсбург» (Ravensburg) створила першу настільну гру «Китайські шашки» в 1892 році. Вони називалися «Stern-Halma», полунемецкое – полугреческое назва, яке можна перекласти приблизно як «зоряний стрибок. Гра стала дуже популярною в своїй рідній країні і незабаром поширилася по всій Європі.

Пізніше, в 1928 році, компанія намагалася завезти гру в США, проте американці не поспішали купувати німецьку гру під назвою «Зоряний стрибок». Через 10 років після Першої світової війни Німеччина точно не була у них найпопулярнішою країною.

А ось Китай був. «Маджонг» якраз тільки добрався до США і був в моді. Тому компанія вирішила зробити вигляд, що вони з Китаю. Закінчилося тим, що гра отримала назву «Китайські шашки», хоча до цього до неї примірялися і інші назви, такі як «Man Dar-In» і «Ching-Ka-Chek».

2. Міні-гольф з’явився тому, що для жінок вважалося непристойним грати в гольф

В 1867 році, на зорі вікторіанської епохи, в Шотландії, в Сент-Андрус (St. Andrews), відкрилося поле для гольфу на 18 лунок. Люди стали активно грати в неї, як чоловіки, так і жінки, і це призвело до неналежним сцен.

Жінки, безсоромно грали у гольф в громадському місці, оголювали й безсоромно піднімали свої руки вище плечей, щоб вдарити по м’ячу. У той час це було приблизно те ж, що розкрити плащ в темному провулку сьогодні. І вікторіанці негайно поклали цьому край.

Жінки могли загнати м’яч в лунку, але зробити сильний удар було абсолютно непристойним. Незабаром група жінок створила перший жіночий клуб Ladies Putting Club, який став першою у світі командою з міні-гольфу. До 1912 році стала широко рекламуватися гра «Golfstacle», а до 1916 року перша поле для міні-гольфу, створене за зразком жіночих клубів Шотландії, з’явилося в США.

1. Свічки на торті з нагоди дня народження з’явилися як данина богині Місяця

Існує багато різних теорій щодо того, чому ми почали розставляти свічки на торт на день народження, і жодна з них не була доведена. Але навіть якщо ми не можемо довести причинний зв’язок, то, принаймні, знаємо хто вперше став розставляти свічки на торті.

Це були древні греки. Щовесни вони проводили фестиваль під назвою «Mounichia», під час якого жінки здійснювали підношення Артеміди, богині полювання і Місяця. Вони готували медові тістечка, які доповнювали свічками, що призначалися для того, щоб світити, як Місяць у небі.

У багатьох відносинах їх торти були майже як наші сучасні торти на день народження. Звичайно, до нас не дійшло і половини цієї традиції, адже стародавні греки не тільки робили торти — вони також зарізали і козла.

Додайте до цього ще кілька традиційних надувних тварин з кишок тварин, і у вас вийде вечірка з нагоди дня народження вашої дитини, про яку психологи будуть говорити ще довгі-довгі роки.