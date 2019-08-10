Заборона на купання: на 11 столичних пляжах знову з’явилася кишкова паличка

За результатами проб води в місцях масового відпочинку населення Києва на 11 пляжах у воді виявлено перевищення індексу лактозоположітельной кишкової палички (ЛКП). Перевищення індексу ЛКП виявлено на пляжах “Венеція”, “Веселка”, “Дитячий”, “Золотий”, “Молодіжний”, “Передмістна Слобідка”, “Веселка”, “Тельбін”, “Центральний”, “Троєщина” і “Чероторой” .

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби ГУ Госпродпотребслужби в Києві.

Повідомляється, що ГУ “Київський міський лабораторний центр МОЗ України” провело санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних дослідження проб води в місцях масового відпочинку населення на водних об’єктах Києва, де можливий відпочинок з купанням.

Згідно з повідомленням, виявлено перевищення індексу ЛКП на пляжах “Венеція”, “Веселка”, “Дитячий”, “Золотий”, “Молодіжний”, “Передмістна Слобідка”, “Веселка”, “Тельбін”, “Центральний”, “Троєщина” і “Чорторий”.

Крім того, на пляжі “Чорторий” зафіксовано наявність на поверхні води дрібних водоростей, на пляжі “Веселка” зафіксований водневий показник, а на пляжах “Веселка” і “Тельбін” – біохімічна потреба в кисні (БПК 5).

Відзначається, що проби води з питних фонтанчиків не відбирались.

Повідомляється, що про результати досліджень проінформовані Київська міськдержадміністрація та КП “Плесо”.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті КП “Плесо”, станом на 15:30 9 серпня на 14 столичних пляжах купатися не рекомендується.

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