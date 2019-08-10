Забиття та струс мозку: у Києві дитячий тренер з айкідо накинувся на підлітка з цуценям

У Києві на території житлового комплексу дитячий тренер з айкідо обматюкав дівчинку-підлітка, яка вигулювала цуценя. За словами постраждалої, він вдарив тварину по голові.

Чоловік вигулював свою собаку без повідка, і вона раптово накинулася на цуценя. Дівчинка попросила притримати дорослого пса, на що його власник почав їй погрожувати, розповіла мама постраждалої Інна Морозова на своїй сторінці в Facebook



«Він попрямував в іншу сторону, однак незабаром змінив напрям і вже без собаки почав наздоганяти мою дочку. Спочатку він швидко йшов, потім побіг за дівчинкою. Коли чоловік наздогнав мою дочку, він погрожував їй фізичною розправою. Все це виражалося нецензурною лексикою», – розповіла жінка.

Після цього він сильно вдарив цуценя ногою по голові – ветеринар діагностував забиття та струс мозку. Дівчинка отримала стрес і, за словами матері, не могла заснути дві ночі поспіль.

Морозова розповіла, що агресивним чоловіком є тренер з айкідо Родіон Єремєєв. Родина постраждалої має намір звертатися в поліцію.

Сам Єремєєв агресію зі свого боку заперечує, але не відмовляється, що кричав на неї матом. За його версією, щеня дівчинки зірвався і побіг в його бік, після чого вона нібито сама штовхнула його ногою, пише «Інформатор».