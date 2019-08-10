Задушила і заховала тіло в пакет: під Хмельницьким жінка вбила свою новонароджену дочку

У місті Нетішин Хмельницької області 23-річна породілля вбила новонароджену дочку. Про це передає ТСН.

Повідомляється, що свою вагітність жінка приховувала від чоловіка і від родичів, також не зверталася до лікарні. Коли почалися перейми, подзвонила подружці, попросила приглянути за двома синами, мовляв, їй погано.

Сусіди знайшли жінку в кімнаті і викликали швидку.

«Вона швидкої не хотіла і сказала, що це вже не перший раз. Вона ж таблетки пила, думала, що воно все вийде», — каже одна із сусідок.

Медики про породіллі без дитини повідомили в поліцію.

За словами породіллі, дитина народилася без ознак життя і тому вона вирішила позбавитися від тіла, запакувавши його в сміттєвий пакет і спустивши його в сміттєпровід.

Правоохоронці разом з комунальниками обстежили і сміттєпровід і навіть місцеве сміттєзвалище, але тіла не знайшли. Знову взялися допитувати жінку, і та зізналася, куди справи новонароджену дочку.

«Дитина знаходиться за місцем її проживання в кімнаті гуртожитку упакована в сміттєвий пакет. За першим висновками експертів було встановлено, що основна причина смерті дитини — асфіксія», — каже інспектор сектору моніторингу Нетішинського відділу поліції. Задушеного дитини знайшли за диваном у кімнаті.





Зараз жінка у лікарні, біля неї чергують правоохоронці. До породіллі медики не пускають.

Те, що жінка може здійснити таке, ніхто і подумати не міг, кажуть її знайомі. Вона не працювала, виховувала будинку синів. Чоловік їздив на заробітки. Те, що вагітна, приховувала від чоловіка і від родичів.

Коли породіллі покращиться, її з лікарні повинні одразу доправити до СІЗО. Жінці загрожує до п’яти років за ґратами.