Згубила близькість до «злодія в законі» Саші Північ: стало відомо, як вбивали Михайла Круга

Шансоньє Михайло Круг був убитий в липні 2002 року членом тверській банди «Вовки» Дмитром Веселовым, який пробрався в його будинок разом з кілером цієї ОЗГ Олександром Агєєвим. Однак за чиєю вказівкою і заради яких цілей вони пішли на цей злочин? Видання «Росбалт» відновила хронологію події того злощасного вечора.

Як з’ясували слідчі після допиту кілера Агеєва, йому і Веселову було доручено вкрасти що-небудь цінне з будинку артиста. При цьому наказ віддав особисто лідер «Вовків» Олександр Костенко (Лом). «Злодій в законі» переслідував одну мету — будь-яким шляхом привернути до себе шансоньє, що знаходився в тісній дружбі з його суперником Сашею Північчю. Останній, можна сказати, «кришував» Кола.

Михайло Круг з «злодієм у законі» Сашею Північчю

«Візьміть що-небудь з антикваріату, цінне. Він до мене сам прибіжить», — доручив Костенко своїм бандитам в червні 2002 року.

Однак пограбування пішло не за планом, сформованому Костенко. Бо через 10 хвилин після проникнення злочинців у котедж шансоньє Коло разом з дружиною і тещею повернулися додому, не дочекавшись нічного салюту.

При цьому безглузда спроба злочинців сховатися на третьому поверсі будинку стала фатальною як для них, так і для артиста. Бандити були виявлені спочатку тещею, а потім дружиною співака. Саме на її крики Коло з рушницею напереваги кинувся до сходів. Йому назустріч спускався Веселов, очікувано зав’язалася боротьба, і він вистрілив в шансоньє двічі, завдавши йому смертельні поранення.

Замовник же злочину Костенко, дізнавшись про це, віддав наказ своїм підлеглим мовчати, а щоб відвести від себе і банди підозри, оголосив нагороду за упіймання вбивць Кола.

Веселов незабаром після цього був убитий одним з підручних Брухту Олександром Осиповим. Знаряддя цього вбивства досі шукають оперативники. У 2006 році вбили Брухту, невідомі також розправилися з водієм, який привозив і відвозив бандитів до будинку Кола.

Іншого учасника пограбування Агеєва на початку 2003 року заарештували у справі про серію замовних вбивств, зараз він відбуває довічне ув’язнення. Його, до речі кажучи, могли вбити ще в СІЗО за наводкою Саші Півночі, який, за однією з версій, у 2003 році дізнався про його причетність до вбивства шансоньє.

Як пише видання, по суті Коло загинув через бажання кримінального авторитета Олександра Костенка (Лом) домогтися того, щоб шансоньє був ближче до нього, а не до злодія в законі Олександру Северову (Саша Північ).