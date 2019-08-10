«Нас зацькували, що ми – б*дло!» Ніцой пояснила успіх «русского мира» в Україні

Серед пострадянських країн «русский мир» найбільше прижився в Україні. Саме тому багато українців досі бояться ідентифікувати себе як самобутню націю.

Таку думку висловила українська письменниця, борець за українську мову Лариса Ніцой в інтерв’ю програмі «4естно»



«На жаль, п’ята колона в нас сильна. Ми найвдячніший, виявилося, земля для п’ятої колони, для «русского мира». Всі, хто виростав з українців, їх стригли інтенсивніше, наш український газон, по головах. Інтенсивніше, ніж Чехію, Польщу, Литву, Латвію, Естонію. Якось так сталося, що українці – це якийсь такий пекельний експеримент, коли робили антиселекцию. Ти тільки проріс, тільки хочеш щось сказати, а тобі – цінь і відрубують голову. Стріляють і закопують тебе в могилу», – говорить вона.

Ніцой зазначила, що це триває і зараз. Доказом чого є замучені на Донбасі українці, яких позбавили життя через татуювання у вигляді тризуба, з-за української мови чи національної символіки на рюкзаку, як це сталося зі школярем Степаном Чубенко.

«Нас досі вбивають! Як це можна добиватися прав господаря господарювати вдома? Це вже неприйнятно! А ми, на жаль, нас привчили, самі себе заколисуємо. Нам треба рішуче заявляти про себе, про своє право на свій простір. Нас настільки зацькували тим, що ми – бидло, що ми боїмося свій голос трошки підвищити і сказати. Тому що нам знову скажуть що ми – бидло і скандалісти. Ми не скандалісти – ми рішуче заявляємо своє право на свою мову у своїй країні!» – обурилася письменниця.