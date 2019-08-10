Всадили сім куль у тіло жертви: Під Києвом харків’яні розстріляли людину, серед затриманих екс-працівник МВС

Поліція затримала тих, хто, ймовірно, розстріляв у столиці на вулиці до чоловіка. Про це на своїй сторінці у Facebook заявив голова обласного управління Нацполіції Андрій Небитов.

Про 18.30 надійшло повідомлення про замах і правоохоронці кинулися на пошуки. За його поліцейського, вже через годину після повідомлення про стрілянину машину передбачуваних злочинців зупинили в Обухівському районі. «Зловмисниками виявилися жителі Харківської області. Один з них в минулому міг мати відношення до МВС», – написав він.

Що стосується жертви нападу, то, розповів Небитов, у нього вогнепальне поранення в груди. «Зараз потерпілий у лікарні. У нього сім вогнепальних поранень. За його життя борються лікарі», – додав він.

Крім того, поліцейський опублікував відео з камер спостереження, на якому зображено напад.