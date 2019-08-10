Розлучення на мільйон? В Україні зростає популярність лікування стовбуровими клітинами

«Лікування стовбуровими клітинами (СК) є сьогодні перспективним напрямком медицини, що базується на застосуванні регенеративного потенціалу СК організму з метою лікування широкого спектру складних захворювань і реабілітації після отриманих травм, а також для боротьби з передчасним старінням організму».

«Лікування стовбуровими клітинами – досить новий, але дуже перспективний напрямок у медицині. Сьогодні воно активно освоюється у всіх розвинених країнах, і в тому числі в Україні».

З подібних слів клініки, які займаються лікуванням СК, починають знайомство з пацієнтом. Вони обіцяють з використанням передових наукових розробок розкрити потенціал організму, щоб вилікуватися від наявних хронічних хвороб та отриманих коли-небудь травм. Звучить неймовірно, правда? І отримати такий курс терапії може кожен всього за кілька тисяч доларів.

Отже, що являють собою стовбурові клітини і терапія з їх використанням?

Стовбурові клітини – це клітини, які можуть диференціюватися в безліч інших клітин або тканин. Тобто під дією ростових факторів з незрілої клітини утворюються всі види клітин, характерні для даного біологічного виду.

На сьогоднішній день Управління по санітарному нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) схвалило використання СК у ряді гематологічних злоякісних новоутворень та гематологічних генетичних станів – і це все.

Стовбурові клітини не схвалені FDA для лікування болю в суглобах, катаракти, депресії, аутизму, деменції або серцевих захворювань, яке пропонується в нашій країні. Найвідоміші установи в Україні, які практикують клітинну терапію, – це Національний інститут хірургії та трансплантології ім. Шалімова та Інститут клітинної терапії. Клетоточные технології використовують і приватні клініки (SmartCell).

Скріншот stemcellclinic.com

Скріншот smartcell.com.ua

Наприклад, на території США задокументована діяльність 169 підприємств. Виходить, ці комерційні компанії беруть з пацієнтів чималі гроші за лікування, не має доказової бази.

Дослідження Stem Cell Reports, проаналізувавши роботу клінік стовбурових клітин, показало, що діапазон станів, які вони лікують, неймовірно широкий. Очолюють список запальні та ортопедичні стану.

Stem Cell Reports. 2019;13:1-7

Керують цими установами не тільки доктора медицини, остеопати і хіропрактікі теж є.

Stem Cell Reports. 2019;13:1-7

Також вузькі фахівці, наприклад хірург-ортопед або хірург-косметолог, можуть надавати послуги з лікування захворювань легень та аутизму.

Стовбурові клітини – це передові методи лікування або ж викачка грошей?

Крім схваленого FDA застосування, використання даного підходу потребує добре проведених рандомізованих клінічних випробуваннях.

З одного боку, не можна назвати лікування стовбуровими клітинами повним обманом, оскільки вони дійсно можуть працювати. З іншого боку, ми не завжди можемо бути повністю впевнені в результаті їх застосування, небезпека такого лікування не оцінена повною мірою. Чи мають право клініки та лікарі піддавати пацієнтів ризику, якого вони не розуміють?