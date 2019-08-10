Приїхав в Київ Венедиктов зухвало висловився про Крим

Головний редактор радіо «Ехо Москви» Олексій Венедиктов, який розлютив українців наміром відкрити в Києві свою філію, висловився про анексію Криму.

Так, в інтерв’ю «Країні» він озвучив свою думку щодо того, чи можуть останні протести опозиції в Росії вплинути на ситуацію в Україні.

«Там взагалі не звучить українська, кримська і київська теми. Політична опозиція вважає за краще не торкатися цієї теми, тому що в російському суспільстві є консенсус, що про це говорити не треба, так як це вже сталося. Я маю на увазі Крим», – заявив він.

Тема Донбасу, за його словами, у політичній риториці також вже приїлася.

«Щодня говорять в новинах, що два, три людини вбиті через обстріли – так у Росії в ДТП щодня гине близько 70-ти людей. Це як Карабах. Ніхто про нього не пам’ятає, а там стріляють і вбивають. Хр*н з ним, забули. Це властивість людської пам’яті і пристрою сучасного новинного світу», – додав він.