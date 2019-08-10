Затриманий НАБУ Євдокимов був послугою Гройсмана Ахметову

Затримання НАБУ одного з фігурантів справи щодо «Роттердам +», колишнього члена НКРЭКУ Володимира Євдокимова під час відпустки Володимира Гройсмана, який призначив його, означає, що Артем Ситник після виховного спілкування з Андрієм Богданом остаточно ліг під Коломойського. І крім щільної роботи з Рінату Ахметову може зайнятися йде Прем’єр-міністром.

Ми писали,що Володимир Гройсман, усвідомивши, що йому і його «вінницького десанту» нічого не світить за нової влади, перестав йти на зустріч побажанням Офісу Президента, але надавав очевидні послуги Ріната Ахметова, одночасно побоюючись, що він цього не оцінить.

Крім малопомітних апаратних інтриг, коли в КМУ нарочито довго розглядали надіслані з Банкової проекти і рубали все, що можна, відправляючи для юридичної доопрацювання, було кілька явних демаршів. Самий очевидний — з звільненням Віталія Кличка, яке не відбулося, тому що Володимир Гройсман пішов у відпустку і скасував засідання Кабміну.

При цьому КМУ оперативно погодив кандидатуру голови Івано-Франківської облдержадміністрації Дениса Шмигаля, який раніше очолював Бурштинську ТЕС енергохолдингу Ріната Ахметова. Ще одна послуга, надана Гройсманом Ахметову — призначення, всупереч тиску, лояльного до структурам Ахметова Володимира Євдокимова головою ДП «Оператор ринку» (замість ДП «Енергоринок»).

Це збіглося з встановленням граничної ціни на електроенергію: це зняло формальні причини перенесення термінів введення енергоринку, на чому наполягав Коломойський як основний промисловий споживач електроенергії у Ахметова.

Від Євдокимова чекають свідчень про механізм переплати за електроенергію, вироблену за схемою «Роттердам +», необхідних для кримінального переслідування Петра Порошенка.

На сьогодні він один з небагатьох членів НКРЭКУ, хто не перебував за межами України.