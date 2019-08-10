Плавучий готель “Баккара” нарешті продали з аукціону за 42 млн гривень

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав судно-готель “Баккара”, яке перебуває на балансі ліквідовуваного ВТБ Банку передає LB.

Про це повідомив генеральний директор ProZorro.Продажі Олексій Соболєв.

“Щойно продали готель “Баккара”, той, що ходить по Дніпру. Ціна 42 млн грн за стартової в 16 млн, активно на цьому рівні торгувалися. Але цікаво те, що кілька тижнів тому цей готель виставляли зі стартовою ціною 25 млн грн і не прийшов жоден учасник. А за кілька тижнів до цього виставляли за ціною більш ніж 30 млн, і теж нікого не було”, – написав він у Facebook.

Згідно з даними про результати аукціону, переможцем з пропозицією 42 млн грн стало створене в березні 2019 року ТОВ “Будівельна компанія “Активінвестбуд”. Вона запропонувала всього на 77 гривень більше, ніж найближчий конкурент – “Промтексервіс”.Згідно з реєстром юридичних осіб, “Активінвестбуд” належить двом киянам – Сергію Бурку та Юрію Потапову. Статутний капітал компанії – 100 тис. грн.

До цього плавучий готель безуспішно намагалися продати протягом останніх трьох років. Максимальна стартова ціна була в травні 2019 року і становила 83,74 млн грн, що в п’ять разів більше, ніж стартова ціна сьогоднішніх торгів.

Судно “Готель Баккара”, реєстровий № 2-305849, побудоване в 2007 році, пришвартоване на річці Дніпро в районі північно-західної частини Венеціанського острова в Києві.

Судно використовується як готель на воді, має 200 номерів, ресторан з відкритою терасою і літнім майданчиком, конференцзалу та інше.

“Баккара” була сконструйована на Херсонському суднобудівному заводі. Як готель у столиці запрацювала восени 2009 року.

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