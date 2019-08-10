Рано зрадів: філії «Ехо Москви» в Україні не буде

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не дозволить відкрити в Україні філію російської радіостанції «Ехо Москви», заявив член Нацради Сергій Костинський пише Радіо Свобода.

«Навіть не знаю, куди пану Венедиктову (головному редакторові станції – ред.) потрібно буде прийти, щоб отримати право на створення філії «Ехо Москви» в Україні. Двері НацРади для нього і його «любих друзів» точно будуть зачинені», – написав Костинський у Фейсбуці.

Сама Нацрада як регуляторний орган наразі не оприлюднювала своєї позиції в цій справі.

Журналіст Айдер Муждабаев назвав намір Венедиктова прямий диверсією Кремля в Україні.

Попереднього дня, 8 серпня, проросійське пропагандистське видання «Страна.ua» повідомило, що головний редактор російської станції Олексій Венедиктов, який прибув до Києва, має намір відкрити в Україні бюро своєї станції. При цьому, за його словами, бюро мало б створювати «якісні програми російською мовою, які захочуть купувати місцеві радіостанції, щоб мовити звідси в Росію про те, що відбувається в Україні».

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