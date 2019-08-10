Ціна енерговугілля за формулою «Роттердам+» в 2016-2017 роках в Україні була переважно нижче ціни реального імпорту, — Марунич

Ціна на енерговугілля за формулою «Роттердам+» в 2016-2017 роках в Україні була нижчою від ціни реального імпорту, за винятком другого кварталу 2016 року, коли вона була порівнянна з ринковою. Про це написав співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич на своїй сторінці в Facebook.

Дмитро Марунич провів аналіз даних дослідження компанії Ernst & Young, в якому відображені ціни на енерговугілля в Україні за період 2016-2017 роках За словами експерта, зокрема, ціна на антрацит за формулою «Роттердам+» протягом всього періоду була нижче собівартості і ціни реального імпорту, відповідно нижче ринкової ціни, і тільки в другому кварталі 2016 року ціна у формулі була порівнянна з ринковою.



«Як відомо, 100% запасів антрациту було сконцентровано в Луганській і Донецькій областях. У зв’язку з припиненням постачань з непідконтрольних територій з березня 2017 року, внутрішній джерело постачання антрацитом повністю вичерпався. В результаті, споживання 2 кв. 2017 р. забезпечується виключно імпортними поставками. Імпортні поставки здійснювались з РФ, ПАР і США. З представленого консультантами графіка можна визначити справедливу ціну вугілля – вона буде меншою з величин собівартості останньої затребуваною шахти в Україні, або вартості імпортного вугілля. Видно, що протягом всього періоду імпортна ціна була меншою, відповідно, ринкова ціна на вугілля у цей період визначається виходячи з принципу імпортного паритету. Також на графіку представлена додаткова крива – ціна вугілля на підставі Порядку, затвердженого регулятором (ціна за формулою). Цікаво, що протягом всього періоду ця ціна була нижчою собівартості і ціни реального імпорту, відповідно нижче ринкової ціни та тільки у другому кварталі 2016 року ціна за формулою і ринкова ціна були співставні», — написав Марунич.



Що стосується ціни на газове вугілля, то ціна за формулою знаходилась на нижній межі вартості фактичного імпорту, тобто відповідала ринковій ціні вугілля.



«В аналізованому періоді внутрішнє виробництво вугілля газової групи значною мірою забезпечувало внутрішнє споживання ТЕС. Собівартість виробництва частині українських підприємств в 1 кв. 2016 – 3 кв. 2017 рр. була вищою, ніж ціни фактичного імпорту газового вугілля. Враховуючи такі умови функціонування ринку рівноважна ціна повинна була бути встановлена на рівні імпорту протягом 2016 і 2017 р. Фактично, як можна побачити на графіку нижче, ціна за формулою знаходилась на нижній межі вартості фактичного імпорту, тобто відповідала рівноважною ринковою ціною вугілля», — підкреслив Марунич.



Нагадаємо, 8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро затримали директора ДП «Оператор ринку», колишнього члена НКРЭКУ Володимира Євдокимова, а також повідомили про підозру шести особам по так званій справі «Роттердам +».



3 березня 2016 Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) прийняла постанову №289, яким затвердила нову методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відому як «Роттердам+»). Згідно цієї методології, вугільна складова у тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 у зв’язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дію формули «Роттердам+» припинилася.

Джерело: ukranews.com