Російські ЗМІ хочуть окупувати український медіа-простір — Фріз

Україні загрожує інформаційна окупація Росією, оскільки засоби масової інформації останньої активно намагаються захопити український медіа-простір.

Про це заявила у Facebook міністерка України у справах ветеранів Ірина Фріз.

«Вважаю неприпустимими спроби інфільтрації в наш інформаційний простір російських медіа. Зневажливе чи поверхневе ставлення до цього, або заколихування тім, що це «ліберальні» медіа призведе до інформаційної окупації України. У Росії не існують ЗМІ, там має дозвіл на функціонування в інформ-просторі виключно путінська машина пропаганди та її сателіти, які розносять інформаційну отруту з подачі Кремля, множать фейк-новини та задіяні у створені «інформаційного сміття», що має дискредитувати все, що має для нас цінність — воля, соборність, мова, віра», — нагадала вона.

За словами Фріз, будь-які можливості, що дозволять «вісників Кремля» прорости в український інформаційний простір, «загрожують інформаційною окупацією України».

«Ці ініціативи мають також отримати жорстку відсіч, як і спроби «пАгаваріть по душах»», — переконана міністерка.