У США спекли хліб з дріжджів віком 4500 років

Спочатку дріжджі збиралися для подальшого аналізу: вчені мають намір вивчити вік і розвиток виявлених мікроорганізмів. Але в процесі було вирішено один зразок використовувати для приготування хліба. Один з учасників проекту, Шеймуса Блеклі, докладно описав процес в Twitter і поділився результатом.

Two weeks ago, with the help of Egyptologist @drserenalove and Microbiologist @rbowman1234, I went to Boston’s MFA and @harvard’s @peabodymuseum to attempt collecting 4,500 year old yeast from Ancient Egyptian pottery. Today, I baked with some of it… pic.twitter.com/143aKe6M3b

— Seamus Blackley (@SeamusBlackley) 5 серпня 2019 р.

Заміс тіста нічим не відрізнявся від звичайного приготування дріжджового хліба: рідкий зразок, зібраний з горщиків, Блеклі змішав з двома видами борошна: ячмінного та пшеничного. Через тиждень бродіння він отримав закваску, з якої, додавши воду і оливкове масло, зміг спекти хліб.

За словами Блеклі, хліб вийшов смачним, а характерна для випічки з дріжджового тіста пористість говорить про те, що зібрані з горщиків зразки насправді містили дріжджі. Також він уточнює, що всі ємності, в яких містилися дріжджі, а також була приготована закваска, були стерилізовані, щоб обмежити можливість розвитку сторонніх дріжджів. При цьому Блеклі каже, що для того, щоб точно визначити живучість давніх мікроорганізмів і їх вік, необхідно дочекатися результатів досліджень єгиптологів і мікробіологів.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в Йорданії знайшли найдавніший спечений хліб.

За матеріалами N +1

