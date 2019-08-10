З Фанара ПЦУ матиме тільки високий захист: заява Вселенського Патріарха

Вселенський Патріарх Варфоломій запевнив, що Константинополь ніколи не буде втручатися у внутрішні справи Української Православної Церкви. Вона – повністю незалежна і автокефальна.

Про це він сказав під час зустрічі з Президентом України, повідомляє сайт Православної церкви України.

«Ваш візит відбувається після видання та надання Томоса про автокефалію для новоствореної Української Православної Церкви. Ми просимо, щоб вона завжди мала Ваш високий захист і Вашу підтримку в тій роботі, яку вона вже почала для українського народу. Як 1031 рік тому ми з Константинополя дали вам хрещення, так само і тепер ми дали вам незалежність, можливість для вашої Церкви виконувати своє служіння незалежно і без будь-якого втручання ззовні. Константинополь ніколи не буде втручатися у внутрішні справи Української Православної Церкви. Вона – повністю незалежна й автокефальна. Звідси, з Константинополя, з Фанару, вона буде мати тільки високий захист і наші постійні молитви за успіх її справи», – підкреслив Вселенський Патріарх, вітаючи Президента України.

Він додав, що посилає благословення і любов Матері Константинопольської Церкви всього українського народу.