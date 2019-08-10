У Росії заявили про критичному стані Горбачова

Перший і останній президент Радянського Союзу Михайло Горбачов знаходиться в дуже важкому стані. Така заява пролунала від російського журналіста Олексія Венедиктова.

«З головою все в порядку, ходить дуже важко, накопичилися багато хвороби — ну, йому 88. Останні два роки — дуже погано: він вже шість місяців живе в лікарні», — розповів Венедиктов. За його словами, іноді Горбачов телефонує йому і навіть пропонує зустрітися в ресторані, і він не може відмовитися від запрошення. Венедиктов розповів, що раніше при зустрічі вони пили тільки горілку, однак зараз змушені замовляти пиво, бо лікар заборонив Горбачову міцні напої.

При цьому журналіст зазначив, що Горбачов є дуже сучасною людиною, і про останні новини у світі дізнається зі смартфона і планшета. Крім того, Горбачову відомо про те, що нещодавно був показаний серіал Чорнобиль, однак він спеціально не став його дивитися, оскільки йому дуже важко.