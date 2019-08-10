Гиркин зізнався, що війну на Донбасі почав саме він, а зброю та гроші йому надали в Криму – соцмережі

Один з лідерів донецьких терористів, який втік з «Донецької народної республіки» в Російську Федерацію, вбивця громадян України на Донбасі Ігор Гиркин заявив, що війна на Донбасі почалася з нього.

Прихильник «Новоросії», як пише у своєму пості користувач соціальної мережі «Фейсбук» Сергій Попов, посилаючись на 24.tv, стверджує, що війну в Луганській і Донецькій областях української держави розпочав саме він, а зброю для цього і гроші йому надали в аннексированном країною-агресором Криму.

Як інформує replyua.net автор публікації наводить цитату бойовика «Донецької народної республіки»: «Я точно можу сказати про те, що зброя я взяв на території Криму. Там же взяв і дуже невеликі гроші, які у мене були, досить невеликі. А що стосується інших питань, то я, будучи офіцером, просто не можу, і не буду відповідати, тому що відповідь на це питання позбавить мене моєї офіцерської честі».

