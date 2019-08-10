Нацрада ТРВ не дозволить відкрити філію «Ехо Москви» у Києві, — Костинський

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення не дозволить відкрити в Україні філію російської радіостанції «Ехо Москви».

Про це у Фейсбуці написав член Нацради ТРВ Сергій Костинський.

«Навіть не знаю, куди пану Венедиктова (головному редактору станції — ред.) потрібно буде прийти, щоб отримати право на створення філії» Ехо Москви «в Україні. Двері Нацради для нього і його «любих друзів» точно будуть закриті «, — написав Костинський.

Сама Нацрада як регуляторний орган поки що не оприлюднив своєї позиції щодо цієї справи.