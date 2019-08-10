Радикальна мелодія для бізнесу

Події 7 червня на території торгового центру «Барабашово» нічому не навчили радіально налаштовані організації і представників так званих «ініціативних груп». Ні десятки травмованих людей, ні навіть побитий до напівсмерті журналіст не змогли зупинити спроби відвертого рейдерства і силових протиправних дій в суто комерційних питаннях.

Представники «Національного Корпусу», Нацдружин, ультрас і інші радикали не залишають ідею силового тиску на «Барабашово». Тільки останнім часом стало відомо відразу про декілька запланованих акціях провокаційного характеру, що готуються радикалами. Мета одна — дестабілізація ситуації на території торгового центру з подальшим рейдерським захопленням торгових об’єктів і адміністративних будівель «Барабашово». В ході цих заходів планується організувати масові заворушення із залученням бійців» з сусідніх регіонів, використанням сльозогінного газу, вибухових пакетів, фаєрів, важких предметів для нанесення травм працівникам і підприємцям торгового центру. Рішення про протиправні дії було прийнято радикалами зважаючи на вкрай низьку підтримку на минулих парламентських виборах і має стати стартом їх виборчої кампанії в місцеві ради.

Торговий центр «Барабашово» — це не просто найбільша в Україні торговельна площадка. Це, в першу чергу, підприємство, яке має стратегічне значення для Харкова і України. Десятки тисяч робочих місць, податки до бюджетів усіх рівнів, щомісяця відраховуються як самим підприємством, так і п’ятнадцятьма тисячами підприємцями, що торгують тут, величезний купівельний потік і найважливіший інфраструктурний вузол – всі ці чинники надають торгового центру статус найважливішого об’єкта в масштабах міста і регіону. І це означає, що відповідальність за виключно правовий хід вирішення будь-яких питань на території торгового центру чи у питаннях, з ним пов’язаних, лежить на усіх без виключеннях харків’ян, правоохоронців, органах державної влади і місцевого самоврядування.

Що ж ми бачимо насправді? Відвертий рекет і мародерство. Так, саме так варто класифікувати дії «Нацкорпуса» і Нацдружин в умовах збройного конфлікту на Сході України. Відмова підкорятися законним вимогам поліції, організація масових заворушень у дворику Концерну АВЕК 23 травня і більше десятка спроб спровокувати, «розгойдати», дестабілізувати – це лише невеликий послужний список радикалів менш ніж за три місяці. Результати вже починають проявлятися. Знижується купівельний потік. А це означає, що підприємцям буде складніше продати товар, може знизитися оборот. Крім того, ряд великих підприємців торгового центру припиняють плани з розвитку бізнесу на території торгового центру. Це, в свою чергу, призводить до зростання незайнятих торгових площ, що означає додаткове фінансове навантаження на «Барабашово», т. к. неарендованные площі все одно вимагають витрат на утримання.

Проблема безпосередньо стосується і жителів Харкова. Зараз вже ніхто не зможе уявити наше місто без «Барабашово». Адже це не тільки найбільший ресурс зайнятості населення, але і унікальний майданчик для здійснення вигідних покупок. Вигідні ціни та найширший асортимент товарів – це основні якості, які залучають на «Барабашово» десятки тисяч покупців щодня. Але не секрет, що демократичність ціна на товари забезпечується високим рівнем конкуренції і оптимальними витратами на ведення бізнесу. Загрози стабільності бізнесу, які виходять від «Нацкорпуса», Нацдружин, інших радикальних формувань збільшують витрати на ведення бізнесу і призводять до поки незначного, але тривожного зменшення конкуренції серед підприємців. Результат – бізнес змушений формувати більш високі ціни, а харків’яни приречені переплачувати. По суті, це оплата за беззаконня радикалів, за їх політичні шоу. Не випадково кандидати в депутати від радикальних сил під час передвиборних кампаній ставлять собі в заслугу організацію заворушень на «Барабашово».

Значимість «Барабашово», зацікавленість у його роботі десятків, сотень тисяч людей ставить торговий центр в ряд стратегічно важливих об’єктів в регіоні. По суті, дестабілізація ситуації на цьому торговельному майданчику може стати тією іскрою, в результаті якої стане під питання спокій в регіоні в цілому. До кордону з східним сусідом – 40 км. До лінії силового протистояння на сході – трохи більше 200 км. Хто, скажіть, хоч як-то зацікавлений у збереженні територіальної цілісності нашої держави буде розпалювати тут масові конфлікти? А адже вже час від часу з боку радикалів звучать межрассовые, міжконфесійні, антисемітські гасла. І це на території торгового центру, де постійно пліч-о-пліч трудяться представники десятків національностей!

«Барабашово» приречений? Радикали зможуть знищити об’єкт, що дав можливість сотням тисяч харків’ян вижити у важкі 90-ті, створити і розвивати свій бізнес? Навряд чи. Хоча багато в чому це залежить від позиції бізнесу та мешканців Харкова. Сьогодні і «Нацкорпус», і радикальні елементи отримали гідну оцінку. По-перше, вони з тріском провалилися на виборах у Верховну Раду. Ті трохи більше 1%, які з труднощами і не завжди красиво вдалося отримати на окремих округах – яскраве докази цілковитої відсутності їх підтримки. Підприємці також сказали своє слово. Усі акції, організовані радикалами підтримують не більше 1,5-2 десятків членів так званих «ініціативних груп». Це цікаве збіговисько колишніх підприємців, політичних аутсайдерів і відвертих «заробітчан», які і підприємцями-то ніколи не були. Погодьтеся, в порівнянні з п’ятнадцятьма тисячами підприємців торгового центру ця купка виглядає смішно і жалюгідно.

Сьогодні вкрай важливо не допустити, щоб агресивна меншість стало диктувати умови більшості. Радикали втягують підприємців «Барабашово» і харків’ян у ситуацію, коли відсидітися не вдасться. Потрібна активна позиція, потрібні дії. Є тверда впевненість, що і «Нацкорпус», і Нацдружины, і ті ультрас, які замість стадіону вирішили показати себе на «Барабашово», отримають гідну відповідь. Повірте, не все вирішується кулаками, арматурою та балончиками з газом. Харків і харків’яни завжди знаходили аргументи, щоб заспокоїти знахабнілих маргіналів. І, звичайно ж, хочеться розраховувати на професійні дії Національної поліції. Радикали вже переконалися, що з поліцією потрібно рахуватися. Не вийде вільно розгулювати по ринку з пістолетами і шокерами. Харків’яни хочуть порядку і Нацполиция зобов’язана стати одним з основних гарантів спокою на «Барабашово».

В’ячеслав Татарченко